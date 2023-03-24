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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في فرنسا بخصوص المظاهرات والاحتجاجات
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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في فرنسا بخصوص المظاهرات والاحتجاجات

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في فرنسا بخصوص المظاهرات والاحتجاجات

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في فرنسا بخصوص المظاهرات والاحتجاجات
٠٩:٠٧:٣٧ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت سفارة المملكة في فرنسا، اليوم الجمعة، المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية حالياً إلى ما تشهده العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية من مظاهرات واحتجاجات.

اتباع الحيطة من المظاهرات والاحتجاجات

وحثت السفارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على اتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية.

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التواصل مع السفارة

وأضافت أنه في حال الرغبة بمعرفة أي معلومات إضافية أو مساعدة، فتأمل السفارة التواصل معها على الأرقام الموضحة في حسابها الرسمي على “تويتر”.

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الاحتجاجات في فرنسا

تظاهر ما مجموعه 3,5 ملايين شخص، الخميس، في مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة “سي جي تي”، فيما اقتصر العدد بحسب وزارة الداخلية على 1,08 مليون في اليوم التاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.

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نظام التقاعد المثير للجدل

إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

جرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله.

قررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي.

تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.

جمعت الاحتجاجات ضد المشروع حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.

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