يوم المسؤولية الاجتماعية.. 6 ممارسات نماء للوطن وبناء للإنسان وتكامل بين أفراد المجتمع

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع هاشتاق يوم المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة أن المسؤولية الاجتماعية نماء للوطن وبناء للإنسان وتكامل بين أفراد المجتمع.

وقالت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”: “مسؤوليتنا الاجتماعية تتسم بالدعم المباشر للمجتمع وتمكين الأفراد وخلق مبادرات ذات صبغة تنموية بعيدة المدى”.

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مجالات المسؤولية الاجتماعية

وأضافت أن المسؤولية الاجتماعية تشمل التالي:

– حماية البيئة والتنوع البيولوجي

– تخفيض النفايات والتقليل من استخدام الموارد

– تمكين وتأهيل مستفيدي الجمعيات الخيرية

– جولات السلامة الكهربائية المجتمعية

– برامج الاستدامة بدعم الجمعيات الخيرية عبر برامج الاستقطاع من الموظفين

– برامج التطوع لتفعيل طاقات المجتمع

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