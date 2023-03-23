يوم المسؤولية الاجتماعية.. 6 ممارسات نماء للوطن وبناء للإنسان وتكامل بين أفراد المجتمع
تواصل – فريق التحرير:
تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع هاشتاق يوم المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة أن المسؤولية الاجتماعية نماء للوطن وبناء للإنسان وتكامل بين أفراد المجتمع.
وقالت الشركة، عبر حسابها في “تويتر”: “مسؤوليتنا الاجتماعية تتسم بالدعم المباشر للمجتمع وتمكين الأفراد وخلق مبادرات ذات صبغة تنموية بعيدة المدى”.
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مجالات المسؤولية الاجتماعية
وأضافت أن المسؤولية الاجتماعية تشمل التالي:
– حماية البيئة والتنوع البيولوجي
– تخفيض النفايات والتقليل من استخدام الموارد
– تمكين وتأهيل مستفيدي الجمعيات الخيرية
– جولات السلامة الكهربائية المجتمعية
– برامج الاستدامة بدعم الجمعيات الخيرية عبر برامج الاستقطاع من الموظفين
– برامج التطوع لتفعيل طاقات المجتمع
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#يوم_المسؤولية_الاجتماعية 🌱
نماء للوطن وبناء للإنسان وتكامل بين أفراد المجتمع. pic.twitter.com/WodqPSRIi0
— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) March 23, 2023