6 نصائح تساعد على إنقاص الوزن في شهر رمضان
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ينصح الأطباء وخبراء الصحة باتباع بعض الإرشادات والتي تساعد في عمليات التخسيس وإنقاص الوزن خلال شهر رمضان.
ومن أهم تلك النصائح لخسارة الوزن ما يلي:
نصائح لإنقاص الوزن في رمضان
1- استبدال الأطعمة المقلية بالمشوية
2- شرب المشروبات قليلة السعرات الحرارية
3- مراعاة في تناول الحلويات
4- النوم الكافي
5- ممارسة الرياضة بانتظام
6- اختيار صلصات قليلة السعرات الحرارية
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نصائح لضبط ساعة النوم
وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة لضبط ساعة النوم في شهر رمضان، والوقاية من الأرق خلال ساعات الليل.
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مشروبات تسبب الأرق
وأضافت وزارة الصحة “مفتاحك لنوم هادئ وعميق هو الابتعاد عن المنبهات بأنواعها قبل 4-6 ساعات من نومك:
وأضافت وزارة الصحة، أن المنبهات تشمل المشروبات التالية:
– الشاي
– الشوكولاته
– الماتشا
– مشروبات الطاقة
– المشروبات الغازية
– القهوة
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