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6 نصائح تساعد على إنقاص الوزن في شهر رمضان

6 نصائح تساعد على إنقاص الوزن في شهر رمضان

6 نصائح تساعد على إنقاص الوزن في شهر رمضان
٠٢:٥٨:٠٧ ص، الخميس، ١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح الأطباء وخبراء الصحة باتباع بعض الإرشادات والتي تساعد في عمليات التخسيس وإنقاص الوزن خلال شهر رمضان.

ومن أهم تلك النصائح لخسارة الوزن ما يلي:

السمنة - الاكل - حلويات - سكريات - الوزن

نصائح لإنقاص الوزن في رمضان

1- استبدال الأطعمة المقلية بالمشوية

2- شرب المشروبات قليلة السعرات الحرارية

3- مراعاة في تناول الحلويات

4- النوم الكافي

5- ممارسة الرياضة بانتظام

6- اختيار صلصات قليلة السعرات الحرارية

 

القلب - الطعام - الرياضة - تعبيرية

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نصائح لضبط ساعة النوم

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة لضبط ساعة النوم في شهر رمضان، والوقاية من الأرق خلال ساعات الليل.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “إن تغير بعض المواعيد في شهر رمضان، قد يؤثر على جودة نومك، ولنومة هادئة في رمضان احرص على الابتعاد عن مسبّبات الأرق”.

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مشروبات تسبب الأرق

وأضافت وزارة الصحة “مفتاحك لنوم هادئ وعميق هو الابتعاد عن المنبهات بأنواعها قبل 4-6 ساعات من نومك:

وأضافت وزارة الصحة، أن المنبهات تشمل المشروبات التالية:

– الشاي

– الشوكولاته

– الماتشا

– مشروبات الطاقة

– المشروبات الغازية

– القهوة

 

 

مشروبات الطاقة - مياه غازية - مشروب

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الكلمات الدلالية:
إنقاص الوزن التخسيس رمضان شهر رمضان

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