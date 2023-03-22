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5 مشاريع نوعية.. جمعية دعم الأوقاف تطلق حملتها السنوية مع بداية رمضان

5 مشاريع نوعية.. جمعية دعم الأوقاف تطلق حملتها السنوية مع بداية رمضان

5 مشاريع نوعية.. جمعية دعم الأوقاف تطلق حملتها السنوية مع بداية رمضان
٠٦:١٩:١٧ م، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت جمعية دعم الأوقاف حملتها السنوية “استثمر لآخرتك” التي تهدف للتعريف بالجمعية ورؤيتها ورسالتها، ومشاريعها التنموية في برامج دعم وتمكين الأوقاف، وإبراز أثرها الخيري، وحث أفراد المجتمع على مساندتها لما تحمله من رسالة نبيلة سامية.

أهم أهداف الحملة

وبين الرئيس التنفيذي للجمعية صالح بن عبدالله اليوسف أن الحملة تخدم قطاع الأوقاف بصفة عامة، حيث تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بالوقف والتعريف به وبدوره في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل أربعة مشاريع، هي التبرع العام، وصندوق وقف الأوقاف، والصدقة الجارية، وتمكين الأوقاف، إضافة إلى بودكاست دعم الأوقاف.

مشاريع وبرامج الجمعية

وأشار إلى أن من ضمن أهداف الحملة تسليط الضوء على مشاريع وبرامج الجمعية، وتعزيز الصورة الذهنية للقطاع الوقفي، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الأوقاف، وإحياء الأوقاف المتعثرة والمتعطلة، وزيادة عدد الواقفين.

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وأوضح اليوسف أن بودكاست دعم الأوقاف هو برنامج إعلامي يستضيف شخصيات مؤثرة في المجتمع ومختصة في مجال الأوقاف، وأصحاب التجارب الناجحة، لطرح موضوعات تتعلق بالقطاع الوقفي، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الأوقاف، والمساهمة في التمكين المالي للقطاع الوقفي.

وبين أن مشاريع الجمعية الأربعة في هذه الحملة سيخصص ريعها لتمكين الأوقاف الجديدة، وإحياء الأوقاف المتعطلة والمتعثرة، إضافة لتطوير مبادرات ومشاريع الجمعية، وسعيها الحثيث لتحقيق أهداف ورؤية ورسالة الجمعية عبر رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بقضايا الأوقاف، والمساهمة في التمكين المالي للقطاع الوقفي.

يذكر أن جمعية دعم الأوقاف هي أول جمعية خيرية متخصصة في الأوقاف تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، وقد بدأت عملها بإطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تسهم في تمكين الأوقاف وتطويرها.

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الكلمات الدلالية:
الأوقاف جمعية دعم الأوقاف رمضان شهر رمضان

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