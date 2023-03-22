هؤلاء الأكثر معاناة.. 6 تمارين للتخلص من الشخير أثناء النوم

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يعاني بعض الناس من مشكلة الشخير أثناء النوم، وهو ما يفسد عليه نومه، فضلاً عما يسببه من إزعاج لشريكه.

ويحدث الشخير عند تدفق الهواء أمام الأنسجة المتراخية بحلقك، مما يؤدي إلى اهتزاز الأنسجة مع التنفس.

وفي حين قد يكون الشخير أمرًا طارئًا للكثيرين، فإنه قد يكون مشكلة مزمنة لبعض الأشخاص، ويمكن أن يُشير أيضًا إلى الإصابة بحالة طبية خطيرة.

تغييرات في نمط الحياة

ويمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة، مثل: خفض الوزن، أو النوم على أحد الجانبين، في وقف الشخير، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وأوصى للدكتور كاران راج، الجراح بهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا بتجربة ستة تمارين مضادة للشخير، لتقوية عضلات اللسان والحلق.

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تفاصيل التمارين الـ 6

وفيما يلي تفاصيل التمارين الـ 6.

-أخرج لسانك واستمر في ذلك لمدة خمس ثوان، مع التكرار ثلاث أو أربع مرات.

ولمزيد من الفائدة، يمكنك وضع ملعقة أفقية على الوجه ودفعها بلسانك.

2. حرك لسانك يمينًا ويسارًا في فمك، مع دفع خديك.

3. ضع أصابعك على خديك مع دفع لسانك ضدها.

يجب أن تشعر بضغط خفيف في الجانب المقابل للخد الذي تدفع تجاهه. ويجب ممارسة هذا التمرين ثلاث أو أربع مرات لكل جانب.

4. ادفع لسانك في اتجاه أسنانك الأمامية وحاول البلع. وكرر ذلك ثلاث أو أربع مرات.

5. أسقط لسانك للأسفل واستمر لمدة خمس ثوان. هذه الحركة ستقوي عضلات مؤخرة الحلق.

قال الدكتور كاران إن الحصول على عضلات أقوى في الحلق واللسان سيساعد في نهاية المطاف على الاستيقاظ والشعور بالانتعاش، كما أنه “يمنع شريكك من الحصول على الطلاق أثناء النوم”.

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الأكثر معاناة من الشخير

وفقًا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن احتمالات الإصابة بالشخير ترتفع إذا كنت:

-تعاني من زيادة الوزن.

-تدخن.

-تشرب الكحول.

-تنام على ظهرك.

ويحدث الشخير أحيانًا بسبب توقف التنفس أثناء النوم، عندما تتعرض الممرات الهوائية للانسداد مؤقتًا أثناء النوم.