خلال 3 أسابيع.. “إنجاد”: 22 بلاغًا عن مفقودين

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع عدد البلاغات بشأن عدد الأشخاص المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر مارس الجاري إلى 22 مفقودًا، وفق ما أعلن فريق “إنجاد”.

وبلغ عدد الوفيات من بين المفقودين 4 وفيات، فيما يتواصل البحث عن 5 مفقودين آخرين، وعثر على 14 بصحة جيدة، علمًا بأن الشخص المفقود في سيول نجران الأخيرة خارج قائمة البلاغات.

في الوقت الذي ارتفع فيه عدد البلاغات بشأن السيارات العالقة بالأودية والصحاري، إلى 1624 بلاغًا، بمعدل 81 بلاغًا في اليوم الواحد، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

اقرأ أيضًا:

“إنجاد” يكشف معلومات عن مفقودي “أم رضمة” بالحدود الشمالية

فريق إنجاد

ويضم فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ التطوعي، عددًا من المواطنين والمقيمين المتطوعين، ويقوم الفريق بمساعدة المواطنين والمقيمين في مهام البحث عن المفقودين في الصحراء ومهام تحرير المركبات المحتجزة في الرمال أو الطين والشواطئ وغيرها.

ويسعى الفريق إلى توسيع نطاق خدماته الجغرافية ليشمل مناطق المملكة العربية السعودية كافة ويزيد من خدماته التطوعية عبر زيادة عدد أعضائه والاستفادة مما لديهم من خبرات سابقة، أو بتطوير مهاراتهم بالتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي ضمن إطار لائحة المتطوعين للأعمال التطوعية بالمملكة.

اقرأ أيضًا:

بعد ساعات من الإبلاغ عنه.. “إنجاد” يكشف مصير “مفقود عرعر”

-مركبات عالقة

1624 بلاغًا

البلاغات في اليوم الواحد

81 بلاغًا

– المفقودون

23

14 وجدوا بصحة

5 جارٍ البحث عنهم

4 متوفين

-مفقودون بالمناطق

-الرياض

3

-الشرقية

3

-الحدود الشمالية

3

-بيشة

2

-جدة

2

-حائل

2

-جازان

2

-الجوف

2

-مكة

1

-نجران

1

-المدينة المنورة

1

-تبوك

1