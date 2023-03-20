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مشهد إنساني.. شاهد ما فعلته دورية شرطة مع هذا الشخص (فيديو)
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مشهد إنساني.. شاهد ما فعلته دورية شرطة مع هذا الشخص (فيديو)

مشهد إنساني.. شاهد ما فعلته دورية شرطة مع هذا الشخص (فيديو)

مشهد إنساني.. شاهد ما فعلته دورية شرطة مع هذا الشخص (فيديو)
٠٤:١٩:٢٨ م، الإثنين، ٢٨ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، مشهدًا إنسانيًا لسيارة شرطة تعمل على حماية شخص مقعدًا يسير عبر “كرسي متحرك” في أحد الشوارع.

ويظهر المقطع الذي التقطه مقيم عربي بكاميرا هاتفه، سيارة شرطة وهي تسير ببطء خلف الشخص المقعد، في موقف أثار تفاعلاً بين المتابعين الذين أثنوا على موقف الشرطي.

مع ذلك، أكد البعض أنه يجب تخصيص أماكن لسير المعاقين في الشوارع لتوفير الحماية لهم.

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حملة “ليش بس هنا”

وفي عام 2019، أطلق مجموعة من الشباب بمدينة الرياض، بدعم من الجهات الحكومية، حملة ومبادرة بعنوان “ليش بس هنا”، لمساعدة أصحاب ذوي الهمم على توفير “ركنات” لسياراتهم في شوارع المدينة العامة.

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وأثارت الحملة ترحيبًا لم يقتصر على الشوارع العامة فقط، بل انضمت جهات أخرى كالمستشفيات والجامعات وذلك من خلال تخصيص مناطق ملصق عليها شعار الحملة والتحذير من التواجد في تلك المناطق لغير ذوي الهمم.

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