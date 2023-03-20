تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية.. وهذه جريمته

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، في ما يلي نصه:

* نص بيان وزارة الداخلية

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / نايف بن أحمد بن سعيد القصابية على قتل كل من / بلقاسم بن فرج بن أحمد الزبيدي، وخالد بن ماجد بن سعيد غزواني.

وذلك بحرق منزلهما بالنار مما أدى لوفاتهما.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة.

وصدر بحق المتهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد ذلك من مرجعه.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نايف بن أحمد بن سعيد القصابية يوم الاثنين بتاريخ 28 / 8 / 444هـ بالدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة تنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم.

وحذرت الوزارة في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.