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“وبئر معطلة وقصر مشيد”.. لن تصدق أن هذه قصور رئيس عربي سابق (صور)

“وبئر معطلة وقصر مشيد”.. لن تصدق أن هذه قصور رئيس عربي سابق (صور)

“وبئر معطلة وقصر مشيد”.. لن تصدق أن هذه قصور رئيس عربي سابق (صور)
٠٦:٢٧:٢٦ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كان الرئيس العراقي الأسبق صدام لديه شبكة من القصور في جميع أنحاء البلاد، مما يمنحه قواعد للعمل.

قصور صدام حسين:

وسائل إعلام تداولت صورا لهذه القصور، والتي أصبحت في حالة يرثى لها منذ الغزو الأميركي قبل 20 عاماً، ومنها قصرا التحدي والبحيرة في الموصل.

ونقلت عن سعد الوزان، ناشط في المجتمع المحلي أن هذه المواقع كانت بمثابة مواقع لإدارة الدولة واستضافة بعض الرؤساء وللراحة.

الغزو الأمريكي للعراق:

وبحسب وكالة “رويترز”، أوضح حسن العلاف، النائب الثاني لمحافظ نينوى، أنه بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 استخدمت بعض قصور الموصل كقواعد للقوات الأميركية، لكن جميع المنشآت سلمت لاحقا، إلى السلطات العراقية.

وأضاف أن بعض القصور تستخدم حاليا كمقرات للأجهزة الأمنية، ولا يزال قصر البحيرة في حالة خراب.

فيما يتم تجديد قصر التحدي وجزء من المبنى تستخدمه جامعة الموصل بالفعل، وسيستخدم جزء آخر كمتحف من قبل مدرسة الآثار.

من جانبه أوضح أستاذ العلوم السياسية بالجامعة، محمود عزو أن التجديد الكامل لقصر التحدي من المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا بسبب نقص الموارد.

وتابع: إنه لم تكن هناك نية سياسية لترك القصور مهجورة، بل نقص في الأموال المخصصة لمثل هذه المشاريع.

كما نوّه أنه من الضروري ترميم هذه المواقع وتحويلها إلى متاحف ومراكز ثقافية تشتد الحاجة إليها في البلاد.

وأشار إلى أن هذه المباني تحكي التاريخ العراقي، سواء كنا مؤيدين أو معارضين لنظام صدام حسين، فهذه حقبة عاشتها الجمهورية العراقية.

يذكر أن عشرات من القلاع والقصور والمعالم الأثرية التي بناها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

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الكلمات الدلالية:
أخبار العراق الغزو الأمريكي للعراق صدام حسين قصور صدام حسين

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