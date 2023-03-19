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إيران: اتفقنا مع المملكة على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيرا لفتحهما
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إيران: اتفقنا مع المملكة على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيرا لفتحهما

إيران: اتفقنا مع المملكة على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيرا لفتحهما

إيران: اتفقنا مع المملكة على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيرا لفتحهما
٠٤:٥٩:٥٨ م، الأحد، ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع المملكة على زيارة وفود فنية للسفارتين تحضيرا لفتحهما.

العلاقة مع الرياض عادت للوضع الطبيعي

وأكد في تصريحات له، أنه سيلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان قريبًا، لافتًا إلى أن العلاقة مع الرياض عادت للوضع الطبيعي بعد 5 جولات من محادثات بغداد.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع المملكة على تبادل الزيارات الفنية؛ لتهيئة الأرضية لإعادة فتح السفارات، مشيرًا إلى أن تعاون بلاده مع المملكة؛ كان من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وحسب “العربية”، فقد لفت إلى أن الاتفاق مع الرياض يؤكد أهمية ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن بلاده لن تسمح بأي تهديد لأمنها من الدول المجاورة.

تبادل الرسائل بشكل مستمر بين إيران والمملكة

وأكد أنه تم تبادل الرسائل بشكل مستمر مع المملكة، وأن طهران أعلنت استعدادها لعقد لقاء وزراء الخارجية، وأنه تم الاتفاق على توقيت وموقع اللقاء.

اتفاق المملكة وإيران غطى المخاوف الأمنية 

في الوقت نفسه، كشف مسؤول إيراني أن الاتفاق مع المملكة غطى المخاوف الأمنية والسياسية، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأجواء الإيجابية للعلاقات مع المملكة ستكون سببًا لحل أزمة اليمن.

احترام السيادة ووقف التدخلات

وفي المقابل، أكد مصدر من داخل المملكة أن الاتفاقيات مع إيران توضح أهمية ما سيترتب عليها من فرص إيجابية، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على الالتزام باحترام السيادة ووقف التدخلات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إيران الرياض العلاقات الإيرانية السعودية طهران عبد اللهيان

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