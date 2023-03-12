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مع انطلاق الفصل الثالث.. 8 أطعمة تقوي الذاكرة للطلاب
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مع انطلاق الفصل الثالث.. 8 أطعمة تقوي الذاكرة للطلاب

مع انطلاق الفصل الثالث.. 8 أطعمة تقوي الذاكرة للطلاب

مع انطلاق الفصل الثالث.. 8 أطعمة تقوي الذاكرة للطلاب
١٢:٢٨:٥٢ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد الخبراء، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثالث، على أهمية حصول الطلاب على الأطعمة الصحية للحفاظ على ذاكرة قوية، فضلا عن أهمية ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية والذهنية، .

أطعمة مفيدة لذاكرة الطلاب

وينصح الخبراء بتناول بعض الأطعمة المفيدة لتعزيز قوة الذاكرة لدى الطلاب كالتالي:

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1- الأسماك الدهنية

2- التوت

3- المكسرات

4- الشوكولاتة الداكنة

5- الأفوكادو

6- البيض

7- الكرنب

8- الكركم

القدر الكافي من النوم

ويؤكد خبراء الصحة على أهمية الحصول على القدر الكافي من النوم، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأطعمة الصحية وتجنب السهر والأجهزة الذكية قبل النوم.

الفصل الدراسي الثالث

يذكر أن ملايين الطلاب في مختلف مناطق المملكة عادوا بالأمس إلى مقاعد الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث.

وتأهبت إدارات التعليم في مختلف المناطق، منذ وقت مبكر، لعودة الطلاب إلى مدارسهم لمباشرة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثالث.

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أخبار السعودية أطعمة مفيدة للذاكرة التعليم الذاكرة الطلاب الفصل الدراسي الثالث

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