الإطاحة بمواطنَين بحوزتهما 20 كجم حشيش مخبأة داخل مركبة في بيشة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت دوريات الأمن بمحافظة بيشة، اليوم الأحد، القبض على مواطنين بحوزتهما (20) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة في مركبة يقودها أحدهم.

الإحالة لجهة الاختصاص

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص”.

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ضبط مواطن بحوزته 25 كجم حشيش

وفي وقت سابق، ألقت دوريات الأمن بمحافظة بيشة بمنطقة عسير القبض على مواطن بحوزته (25) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودهـا.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص، بحسب ما أفاد “الأمن العام” عبر حسابه في موقع “تويتر”.

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عقوبات جرائم المخدرات بالمملكة

وتصل العقوبة إلى القتل “الإعدام”، لكن النظام يفرّق بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج.

وفي الحالة الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل.

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