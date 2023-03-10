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مشهد مهيب.. شاهد سحابه تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل

مشهد مهيب.. شاهد سحابه تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل

مشهد مهيب.. شاهد سحابه تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل
٠٢:٤٨:٣٢ ص، السبت، ١٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع الأجواء الشتوية وكميات الأمطار المتساقطة على مناطق مختلفة من المملكة، وثق مقطع فيديو سحابه تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا مهيبًا لسحابة ضخمة وهي تمطر على مكان واحد في إحدى محافظات منطقة حائل، وسط حالة من الطقس المتقلب وانخفاض درجات الحرارة.

برق شديد يضيء سماء حائل

شهدت مدينة حائل، مساء أمس الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وبروق شديدة أضاءت سماء المدينة خلال ساعات الليل، تزامنًا مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من أمطار وسماء غائمة يتخللها حالة من الضباب الكثيف الذي يؤدي للتدني في الرؤية على هذه المناطق من المملكة.

ضرورة توخي الحذر خلال القيادة بهذه الطرق

وطالب الدفاع المدني السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة في بعض الطرق بسبب الضباب الكثيف، محذرًا من أتربة مثارة على الرياض حتى الساعة 12 مساءً، وأنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة 12من مساء السبت.

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