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عاجل.. إحباط محاولات تهريب 53 طنًا من القات والمخدرات في 4 مناطق

عاجل.. إحباط محاولات تهريب 53 طنًا من القات والمخدرات في 4 مناطق

عاجل.. إحباط محاولات تهريب 53 طنًا من القات والمخدرات في 4 مناطق
٠٣:٠٧:١٥ م، الأربعاء، ١٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أنه تم إحباط محاولات تهريب 53 طنًا من القات والمخدرات في 4 مناطق.

العملية تمت في نجران وجازان وعسير والجوف

وأوضح أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والجوف، أحبطت محاولات تهريب 52 طنًا و371 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر وطن و650 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و”352,325″ قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

القبض على 406 متهمين

خلال الفترة من 21 / 7 / 1444 هـ حتى 13 / 8 / 1444 هـ، وقبضت على مهربيها، وعددهم 406 متهمين، منهم 44 مواطنًا، و362 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 282 من الجنسية اليمنية، و69 من الجنسية الإثيوبية و6 من الجنسية الصومالية و3 من الجنسية الأردنية و2 من الجنسيتين السودانية والسورية.

تسليم المتهمين والمهربات لجهة الاختصاص

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القات المخدرات حرس الحدود محاولات تهريب مخدر الحشيش مسفر القريني

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