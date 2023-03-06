بعد شهر من وقوعه.. شاهد لحظة إنقاذ “ماعز” من تحت أنقاض زلزال تركيا (فيديو)

تواصل – وكالات:

تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال اثنين من الماعز على قيد الحياة، بعد شهر كامل من الزلزال الذي ضرب البلاد متسببًا في مقتل أكثر من 45 ألف شخص، وفقًا لإحصاءات غير نهائية.

وعثرت فرق الإنقاذ على الماعز أثناء عملية البحث وإزالة الركام التي تجري في مدينة قهرمان مرعش، بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة “يني شفق” التركية.

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إنقاذ كلب بعد 23 يومًا

وبعد 23 يومًا من وقوع الزلزال، انتشل رجال الإنقاذ كلبًا على قيد الحياة ظل عالقًا تحت الأنقاض لأكثر من ثلاثة أسابيع في مدينة أنطاكيا التركية.

وحسب وكالة “الأناضول” فإن الكلب كان في حالة جيدة على الرغم من فقدان وزنه.

بعد مرور 23 يوما.. لحظة إنقاذ كلب من تحت أنقاض الزلزال المدمر تمكنت فرق الإنقاذ في أنطاكية من إنقاذ كلب على قيد الحياة، بعد سماع صوت نباحه تحت حطام مبنى مدمر، حيث بقي الكلب 23 يوما تحت الأنقاض، ليخرج بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم. pic.twitter.com/DaEx7YIMdi — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) March 1, 2023

إنقاذ 5 قطط صغيرة

وفي 24 من فبراير الماضي، أنقذت 5 قطط صغيرة كانت عالقة تحت أنقاض مبنى منهار جراء الزلزال في ولاية عثمانية جنوبي البلاد.

وقالت بلدية عثمانية في بيان، إن القطط الصغيرة كانت عالقة تحت أنقاض مبنى منهار في مجمع يونجا السكني.

وأوضح البيان أن عناصر من فريق حماية البيئة والطبيعة والحيوانات وقوات الدرك أنقذوا القطط وقدموا لها الطعام. وذكر أن القطط خضعت لفحص من قبل طبيب بيطري، وتبين أنها في حالة جيدة.

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كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 24 بقرة صغيرة من تحت الأنقاض بعد مرور 17 يومًا على الزلزال الذي ضرب البلاد.

وفي 6 من فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا في البلدين.