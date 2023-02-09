حساب المواطن يُودع دفعة فبراير ويوضح معنى “غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع”

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أوضح برنامج حساب المواطن، أن حالة الدفعة “لا يوجد” والمستفيد غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع تعني أن مجموع الدخل تجاوز الحد المانع.

الدعم يُصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة

وأضاف أنه في هذه الحال يكون دخل المستفيد الرئيس والتابعين “في حال وجود تابعين” تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

جاء ذلك خلال رد البرنامج على سؤال يقول: ” غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع، على الرغم من أهليتي والتابعين معي”.

آلية معرفة الحد المانع

كما بين البرنامج، أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مؤكدًا إيداع الدعم لدفعة شهر فبراير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتابع أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

إيداع الدعم للدفعة الـ 63 لشهر فبراير الجاري

وأمس الخميس، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم للدفعة الـ 63 لشهر فبراير الجاري، موضحًا أن إيداع الدعم سيستمر – بمشيئة الله – حتى نهاية اليوم الخميس.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير الماضي، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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