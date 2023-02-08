براتب 9500 ريال.. الهيئة الملكية تعلن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى (راتب 9,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مدير مشروع.
– مهندس مدني.
– دهان.
– نجار.
– كهربائي مباني.
– مراقب خدمات عامة.
– مفتش سلامة.
– كهربائي مباني.
– مخطط صيانة.
– فني معدات طبية.
– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية.
– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي.
.. وأخرى.
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نبذة عن البرنامج:
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
طريقة التقديم:
– أشارت الهيئة الملكية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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