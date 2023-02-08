براتب 9500 ريال.. الهيئة الملكية تعلن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى (راتب 9,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدير مشروع.

– مهندس مدني.

– دهان.

– نجار.

– كهربائي مباني.

– مراقب خدمات عامة.

– مفتش سلامة.

– كهربائي مباني.

– مخطط صيانة.

– فني معدات طبية.

– مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية.

– مشغل نظام المراقبة والتحكم المركزي.

.. وأخرى.

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نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– أشارت الهيئة الملكية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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