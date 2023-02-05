مواطن يتفاجأ بتدفق سائل أسود من محرك سيارته.. ما السبب؟

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق سائل أسود ساخن من مركبة مواطن في إحدى المناطق النائبة.

وظهر المواطن في المقطع، الذي نشره حساب “طرق الرياض”، في “تويتر”، يقف بجوار سيارته فتح غطاء المحرك الأمامي، وظهور سائل أسود مغلي يتدفق من محرك المركبة، متسائلاً عن سبب ذلك.

وانهالت التعليقات من المغردين على المقطع، حيث علق أحمد الحربي بقوله : “على الأغلب مبرد الزيت متعطل واختلط الزيت بسائل تبريد المحرك”.

سبب ظهور المشكلة

وأضاف “مثل هذه الحالة لا تظهر بشكل مفاجئ قد يكون العطل من فترة ولكن صاحب السيارة ما انتبه إلا بعد ارتفاع حرارة السيارة بشكل كبير”.

وغرد عبدالكريم ضحوي العقيّل بقوله “السبب ارتفاع حرارة السيارة، بالإضافة لشعر بالرأس عند مجرى الماء بالسلندر، فاختلط الماء بالزيت، ووقف المحرك، وعند فتح الغطاء من أجل التبريد طلع هذا السائل الأسود”.

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نصائح للحفاظ على المركبة

وقال أبــو ســعُـــود “تريد سيارتك توصل لمليون كلم بمحرك الوكالة، عليك بما يلي:

– شيك على الزيت ( فلتر ، فلتر هواء ) .

– ماء الردياتير غيره كل صيف، علبة حمراء أو أخضر والباقي مقطر (بنفسك تغيره).

– كل ٢٠ ألف أو مع السفر حط علبه فيول ( منظف بخاخ).

نصائح خبراء السيارات

بينما علق أحمد بقوله يبدو إن السبب واضح وهو عدم استخدام الماء الموصى به.

في سياق متصل، يؤكد خبراء السيارات، على أهمية الالتزام بالصيانة الدورية للسيارة، ومراقبة الحرارة لاسيما في أشهر الصيف الحارة، وتغيير الزيوت والفلاتر والسيور في الموعد الموصى به، وعدم إهمال تغيير ماء الرادياتير في الوقت المحدد، ومراقبة عدم نقصانه.

كذلك في حالة السفر يفضل التأكد من الصيانة الكاملة للسيارة وكفاءة مروحة التبريد، والاطمئنان على حالة الإطارات وعدم انتهاء عمرها الافتراضي، لتفادي أي طوارئ أثناء السفر.

ومن أهم نصائح خبراء المركبات، عدم تجاوز السرعات المقررة في كتالوج السيارات، أو على مسارات الطرق لتفادي وقوع الحوادث لا قدر الله.

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