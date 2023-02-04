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تجمع الرياض الصحي الأول يكشف أكثر أنواع السرطان انتشارًا في الخليج

تجمع الرياض الصحي الأول يكشف أكثر أنواع السرطان انتشارًا في الخليج

تجمع الرياض الصحي الأول يكشف أكثر أنواع السرطان انتشارًا في الخليج
٠٨:٣٥:٢٣ م، السبت، ١٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تجمع الرياض الصحي الأول، أكثر أنواع السرطان انتشارا في دول الخليج، للرجال والنساء، وذلك عبر تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”.

القولون والمستقيم 

وأوضح التجمع أن أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال في الخليج هو سرطان القولون والمستقيم.

وسرطان القولون والمستقيم هو مصطلح متبع للأورام الخبيثة في الأمعاء الغليظة والمستقيم، حيث يتم التعامل مع هذه الأورام على أنها مرض واحد رغم أنها تختلف عن بعضها البعض من الناحية البيولوجية ومن الناحية العلاجية.

كما أفاد التجمع أن أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء في الخليج هو سرطان الثدي.

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الحلبة ومرض السرطان

حسم الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الجدل حول تسبب “الحلبة” في الإصابة بمرض السرطان.

وقال “الخضيري” في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” آخر تحديث لتخبيصات المخبّصين والجهلة أن الحلبة تسبب سرطان”.

وتابع المختص مؤكدًا :” وهذا غير صحيح وكذب ومعلومات كاذبة لا تستند على أي بحث علمي ولا إثبات”.

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