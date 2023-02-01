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“الجوازات” تكشف عن اشتراطات دخول قطر
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“الجوازات” تكشف عن اشتراطات دخول قطر

“الجوازات” تكشف عن اشتراطات دخول قطر

“الجوازات” تكشف عن اشتراطات دخول قطر
٠٩:٢٠:١٠ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن شروط سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج

وحددت المديرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول الاشتراطات اللازمة للسفر إلى قطر تضمنت الآتي:

-أن يكون قد تبقى على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

-أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

-الهوية الوطنية في “أبشر – توكلنا” لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة.

-سجل الأسرة، وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

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الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر، ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول بإمكانه السفر إلى خارج المملكة دن الحاجة إلى تسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآتية:

-تلقي ثلاث جرعات، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

-يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

-الفئة العمرية من 16 عامًا حتى 12 عامًا يشترط الحصول على جرعتين.

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عودة إجراءات السفر لما كانت عليه قبل مونديال 2022

وكانت المديرية العامة للجوازات في المملكة أعلنت عقب انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في ديسمبر الماضي، عودة العمل بإجراءات السفر لما كانت عليه قبل مونديال 2022.

ونوّهت الجوازات إلى أنه “بإمكان المواطنين السفر إلى دولة قطر بواسطة جواز السفر أو الهوية الوطنية”، مؤكدة أن “تكون صلاحية وثيقة السفر لا تقل عن (3) أشهر للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي”.

وشددت الجوازات على “أهمية المحافظة على وثائق السفر وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة”.

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