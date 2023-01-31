الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وجريان سيول غرب المدينة المنورة

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وسط أجواء باردة تساقطت كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان السيول على شمال طاشا وينبع وغرب المدينة المنورة.

سيول وأمطار على محافظة العلا

كما جرت صباح اليوم السيول الناتجة عن تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظة العلا بالمدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة ومحافظاتها وخاصة العلا.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

أمطار وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة الثاني عشر اليوم الثلاثاء على مناطق مختلفة من المملكة، مبينًا أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك الجوف والشمالية، والقصيم وشمال الشرقية ومحافظات الرياض.

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