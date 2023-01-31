الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
اليورو بـ 4.07.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات
هل يُمكن تجديد الجواز قبل شهور من انتهاء صلاحيته؟ “الجوازات” ترد
هاشتاق “جمال الصباح” يتصدر التريند.. ومغردون: ابتسموا في وجه الحياة
شاهد.. السيول تجري صباح اليوم كالأنهار بأملج في منطقة تبوك
حقيقة استبعاد الحاصلين على قرض السيارة من “حساب المواطن”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليورو بـ 4.07.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو بـ 4.07.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو بـ 4.07.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٠:٣٩:٢٩ ص، الثلاثاء، ٩ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 31 من يناير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.29

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.05

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.30

ريال عماني 9.75

ريال قطري 0.97

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.08

اقرأ أيضًا:

“اليورو يستقر عند 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو يرتفع والاسترليني ينخفض.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أسعار العملات أسعار العملات الأجنبية اليوم السعودية العملات المملكة سعر الدولار سعر اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
القتل تعزيراً لمُهَرِّب هيروين في المنطقة الشرقية

القتل تعزيراً لمُهَرِّب هيروين في المنطقة الشرقية

٠١:٠٨ م، الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠١٥
«الأرصاد» تنبّه إلى سحب رعدية ممطرة على المنطقة الشرقية

«الأرصاد» تنبّه إلى سحب رعدية ممطرة على المنطقة الشرقية

٠٧:١٩ ص، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥
“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

٠٧:١٣ ص، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
«التجمهر» يتسبب في حالة وفاة و 3 إصابات بالرياض

«التجمهر» يتسبب في حالة وفاة و 3 إصابات بالرياض

٠٢:٠٥ م، الجمعة، ٢١ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *