حقيقة استبعاد الحاصلين على قرض السيارة من “حساب المواطن”

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن” عن مدى استحقاقية الدعم للحاصلين على “قرض النقل التشاركي” لشراء سيارة.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول: “إذا قدمت على قرض النقل التشاركي من بنك التنميه الاجتماعي وتسلمت المركبة من قبلهم، هل يتم استبعادي من حساب المواطن؟”.

وقال حساب “خدمة المستفيدين”، التابع للبرنامج في موقع “تويتر”: لا يؤثر ذلك، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”.

وأضاف: “لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.