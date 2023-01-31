تعليم المدينة يقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس 3 محافظات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في مدارس محافظات ينبع وبدر وخيبر؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء 9 / 7/ 1444هـ بمدارس محافظة بدر ومحافظة خيبر ومحافظة ينبع، وذلك عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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#تعليم_المدينة:

تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء في مدارس محافظات #ينبع و #بدر و #خيبر؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم. pic.twitter.com/fxQmxtwiR9 — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 30, 2023

تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وينبع والعلا

وبالأمس، أعلنت الإدارات العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ومحافظتي ينبع، والعلا، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بجميع مدارسها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً “عن بعد” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

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أمطار وسيول على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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