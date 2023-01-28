بعد الإطاحة بالقاتلة.. وصول جثمان الطالب المبتعث “الوليد الغريبي” للمملكة خلال أيام

تواصل- فريق التحرير:

تقترب سفارة المملكة في واشنطن من إنهاء إجراءات نقل جثمان الطالب المغدور الوليد الغريبي، وأنه من المتوقع وصول خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلته صحيفة” الرياض”.

والغريبي طالب مبتعث اغتالته يد الغدر بعد قيام امرأة أمريكية بطعنه، وذلك بدافع السرقة.

الإطاحة بالقاتلة:

وقد تم إلقاء القبض عليها من قبل الشرطة المحلية بعد هروبها بسيارة كيا سورينتو لونها أسود موديل 2017 لوحة رقم CUS-1413.

وكان الوليد – يرحمه الله – يسكن في عمارة عبارة عن 9 غرف ودورة مياه والصالة.

وقامت المتهمة بغدره بطعنات برقبته وهو في دورة المياه وفارق الحياة مغدوراً، وسرقت هاتفه الجوال والجهاز المحمول ومحفظته وقامت بالهروب بعدها.

وكانت شرطة مدينة فيلادلفيا ألقت القبض على المرأة المتهمة من جورجيا، حيث قالت في بيان أمس: إن نيكول ماري رودجرز، البالغة من العمر 19 عاماً والمنحدرة من مدينة من كولومبوس بولاية جورجيا، محتجزة الآن لديهم”.

ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهماً أخرى ذات صلة وفقاً لما نشرته شبكة ABC6 news الأمريكية.

اقرأ أيضا:

يكشفها عمه.. تفاصيل وأسرار جديدة في قصة المبتعث المغدور “وليد الغريبي” (فيديو)

كيف انتقل إلى السكن

وروى قريب المبتعث أنه -رحمه الله- انتقل إلى السكن الذي وقعت فيه الجريمة، بعد أن غادر مسكنه القديم، إذ تخرج الطلاب الذين كانوا معه.

ووصف الشاب أن المسكن عبارة عن منزل يحتوى على 9 غرف، تؤجر كل غرفة لفرد واحد، ورغم أنه لم يشعر بالراحة في المسكن، إلا أنه اضطر للبقاء، بأنه لم يعثر على مسكن ملائم، كما أنه كان ينتظر أشهر قليلة قبل العودة.

اقرأ أيضا:

عاجل.. القبض على قاتلة المبتعث “وليد الغريبي” في أمريكا