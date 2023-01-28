لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. الإعلان عن 350 فرصة استثمارية بالرياض

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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن 350 فرصة استثمارية، إضافة إلى إقبال أكثر من 20 ألف زائر، واتفاقيات وعقود لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد وقعت أربعة عقود استثمارية في اليوم الختامي لأعمال ملتقى الاستثمار البلدي”فرص تصنع المستقبل”، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية الرقمية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان، إلى جانب تشغيل وتنظيم نشاط عربات الأطعمة في المدينة.

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عقد استثماري:

وأبرمت الأمانة عقدًا استثماريًا مع شركة الاتصالات السعودية stc لمدة 25 سنة، بغرض إنشاء مركز بيانات يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتقديم أحدث الخدمات والتقنيات للمدينة، وإشراك القطاع الخاص في تطويرها، إلى جانب دعم مشاريع التحول الرقمي في العاصمة.

الاتفاقيات المبرمة:

وجاءت الاتفاقية الثانية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بالمدينة، وتطوير وتحسين المرافق العامة بما يتواكب مع مفهوم أنسنة المدينة.

وتضمنت الاتفاقية الثالثة عقدًا استثماريًا لمدة 25 سنة، بهدف توفير الخدمات لكامل نطاقات الأحياء، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مساهمته في تطوير وتنمية المدينة.

كما وقعت الأمانة عقدًا استثماريًا بهدف تنظيم نشاط عربات الأطعمة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدينة، إلى جانب تهيئة 512 موقعًا في نطاق العاصمة.

وتأتي العقود الاستثمارية الموقعة في إطار جهود الأمانة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراكها في تنمية المدينة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للسكان، وتشغيل وتطوير البنية التحتية بالمدينة.

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