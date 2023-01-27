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دون علم المُرسل.. طريقة جديدة وخفية لقراءة رسائل الواتساب
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دون علم المُرسل.. طريقة جديدة وخفية لقراءة رسائل الواتساب

دون علم المُرسل.. طريقة جديدة وخفية لقراءة رسائل الواتساب

دون علم المُرسل.. طريقة جديدة وخفية لقراءة رسائل الواتساب
٠٢:٤٩:٣٥ ص، السبت، ٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يمثل تطبيق واتساب العالمي وسيلة اتصال هامة جدًا لمستخدميه البالغ عددهم 2 مليار مستخدم في دول مختلفة من العالم.

الطرق التي تسمح بقراءة رسائل واتساب

وحسب “عكاظ”، فإنه هناك بعض الطرق والحيل التي تسمح بقراءة رسائل واتساب دون إعلام المرسل بقراءتها، حيث تتمثل هذه الطرق القيام بذلك في، هذه الخطوات:

1 –  الضغط باستمرار على الرسالة عند ظهورها على الشاشة المقفلة لجهاز آيفون.

2 – عند فتح الميزة، المعروفة بوضع التخفي الفائق، في مربع معاينة للنص الكامل وضع الإصبع على الشاشة.

3 – لن يعرف المرسل أنه قد تمت قراءة رسالته.

4 – إيقاف تشغيل إيصالات القراءة، حيث يقوم واتساب بتشغيل هذه الميزة بشكل تلقائي.

ونقلت الصحيفة عن “ذا صن” البريطانية أن هناك طريقة أخرى بهذا الميزة، حيث يعني هذا أنه يمكن للمستخدمين معرفة متى تمت قراءة رسالتهم عندما تتحول العلامتان الصغيرتان الموجودتان في أسفل يمين الرسالة إلى اللون الأزرق، مضيفة أنه لتعطيل هذه الميزة، لابد من:

1 –  فتح الإعدادات في تطبيق واتساب.

2 – النقر فوق الحساب.

3 – اختيار الخصوصية.

4 – الدخول على قراءة الإيصالات.

5 – القيام بإيقاف تشغيل هذه الميزة.

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الكلمات الدلالية:
أجهزة أيفون تطبيق واتس آب قراءة رسائل الواتس وتساب

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