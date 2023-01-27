“مستخلص من نبات طبيعي”.. مختص يكشف أفضل زيت لإنبات الشعر بسرعة (فيديو)

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وجه الدكتور طلال المحيسن، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، نصيحة لأولئك الذين يريدون إنبات الشعر بسهولة وسرعة، مشيرا إلى أهمية زيت “الروزماري”

وأوضح أنه باستخدام زيت إكليل الجبل أو “الروزماري” ينبت الشعر بسهولة، فضلا عن أنه متوافر وموجود بكثرة بدلا من الزيوت الأخرى المتداولة وغير معروفة المصدر.

وأضاف أنه بحسب الدراسات العلمية فإن زيت “الرزماري” هو أفضل زيت يستخدم لهذا الغرض وهو زيت رخيص الثمن مقارنة بغيره.

معلومات عن الروزماري

وإكليل الجبل أو حصى البان أو ندى البحر هو عشبةٌ خشبية دائمة الخضرة تنتمي إلى العائلة الشفوية «عائلة النعناع» لها أوراق إبرية وأزهارها بيضاء، زهرية، بنفسجية أو زرقاء، أصلها من منطقة حوض البحر المتوسط.

تنمو في المناطق الدافئة لذلك كانت منطقة البحر الأبيض المتوسط وآسيا هي موطنها الأصلي، لكنها قد تتواجد بشكل قليل في المناطق ذات الطقس البارد كما ولديها قدرة عالية على احتمال الجفاف ونقص المياه لفترات طويلة.

ومعدل طولها يتراوح من 1,5 متر (5 أقدام) إلى 2 متر (6 أقدام) و يتراوح طول الأوراق من 2-4 سم وعرضها من 2-5 ملم وأوراقها خضراء من الأعلى وبيضاء من الأسفل مكسوة بشعيرات كثيفة وقصيرة.

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