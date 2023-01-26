حساب المواطن: 4 خطوات لتقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل خطوات تقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”، مؤكداً أهمية إرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية حل مشكلة حالة “غير مؤهل”.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل ” يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن

طريق حسابك من خلال الخطوات التالية:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض

– إرفاق المستندات إن وجدت

اقرأ أيضا:

تنبيه مهم من “حساب المواطن” بخصوص الحصول على الدفعات المؤجلة

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مدة دراسة الأهلية بعد تقديم الطلب

مدة دراسة الأهلية

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 يناير” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه للشروط.

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين بشأن مدة دراسة الأهلية بعد تقديم الطلب، أنه بعد تاريخ “10 يناير” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابه “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس”.

اقرأ أيضا:

أهم 10.. مراجعة الرسوم الدراسية وحقيقة توقف حساب المواطن بعد شهرين وتعليق الدراسة

متى تتم دراسة الأهلية حال إضافة مولود بعد 10 يناير؟ حساب المواطن يجيب