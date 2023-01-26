الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
حساب المواطن: 4 خطوات لتقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”
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حساب المواطن: 4 خطوات لتقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”

حساب المواطن: 4 خطوات لتقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”

حساب المواطن: 4 خطوات لتقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”
٠٧:٣٢:٤٥ م، الخميس، ٤ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل خطوات تقديم اعتراض على حالة “غير مؤهل”، مؤكداً أهمية إرفاق المستندات اللازمة إن وجدت.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية حل مشكلة حالة “غير مؤهل”.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل ” يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن

طريق حسابك من خلال الخطوات التالية:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض

– إرفاق المستندات إن وجدت

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توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مدة دراسة الأهلية بعد تقديم الطلب

مدة دراسة الأهلية

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 يناير” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه للشروط.

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين بشأن مدة دراسة الأهلية بعد تقديم الطلب، أنه بعد تاريخ “10 يناير” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابه “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس”.

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