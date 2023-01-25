لفك الاختناقات المرورية في حاضرة الدمام.. “الشرقية” تنجز أعمال صيانة الطرق

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أنجزت أمانة المنطقة الشرقية، 75% من أعمال مشروع صيانة وتطوير طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق عمر بن الخطاب “دوار الفاخرية” سابقا.

بمساحة 1500 متر

وجاء مشروع الصيانة ضمن المرحلة الأولى لفك الاختناقات المرورية في حاضرة الدمام والتى شملت إلغاء الدوار وتوسعة بعض المناطق على مساحة 1500 متر طولي.

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أعمال الرصف والسفلتة

وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، جانبا من أعمال مشروع صيانة وتطوير الطريق، وأعمال الرصف والسفلتة، وإزالة مخلفات الصيانة، وتأهيل الطريق للمارة والمركبات.

انتهاء أعمال الصيانة لـ8 أنفاق وجسور

وفي وقت سابق، أوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية بوكالة التعمير والمشاريع قد انتهت من أعمال الصيانة لعدد 8 أنفاق وجسور في حاضرة الدمام.

ونشرت الأمانة صورًا تظهر جانبًا من أعمال الصيانة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تضمنت 595 مترًا طوليًّا من فواصل التمدد بالجسور خلال الشهر الماضي.