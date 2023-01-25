انتبه: نقص هذا الفيتامين في الجسم يهدد بفقدان البصر

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الثيامين، الذي يعرف أيضًا باسم فيتامين بي1، هو عنصر غذائي دقيق أساسي، لا يمكن صُنعه في الجسم، يوجد في الطعام ويتم تصنيعه تجاريًا ليكون مكملًا غذائيًا أو دواء.

ويعمل الثيامين على مساعدة الخلايا في الجسم على تحويل الطاقة إلى طعام، وبدونها، قد تتأثر الخلايا مسببة أضرارًا جانبية لرؤية الشخص، ونظرًا لأن له دورًا فعالاً في استقلاب الطاقة، فإنه يلعب دورًا مهمًا في نمو وتطور ووظيفة الخلايا، بما في ذلك الخلايا الموجودة في العين.

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نقص فيتامين ب 1

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحيفة في بريطانيا: “يساعد فيتامين ب 1 الخلايا في الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة. إذا لم يكن لديك ما يكفي من فيتامين ب 1، فلن تعمل هذه العملية بشكل صحيح. قد تكون لديك أعراض مثل التعب وفقدان الشهية وضعف العضلات”.

وقد يؤدي الفشل في معالجة هذه الأعراض في المراحل الأولية إلى تطور مشاكل أخرى مثل الغمش السمي – اضطرابات العين. وهذا الاضطراب يعرّفه كتاب “الوصفة الطبية للشفاء الغذائي”، بأنه حالة “يؤدي فيها رد فعل سام إلى إتلاف العصب البصري”.

ويقول الباحثون، وفقُا لصحيفة “إكسبريس”، إنه بمرور الوقت، يخلق هذا “ثقبًا صغيرًا” في مجال الرؤية يتسع بمرور الوقت وقد يؤدي إلى العمى”، و”في معظم الحالات، تتأثر كلتا العينين. هذا الاضطراب أكثر شيوعًا لدى المدخنين”.

“قد يحدث أيضًا لدى أولئك الذين يستهلكون كميات زائدة من الكحول أو الذين يتلامسون مع الرصاص […] ومواد كيميائية أخرى”، بحسب تحذيرهم.

الأعراض

وعلى الرغم من أن أعراضه ليست محددة للغاية، إلا أن العديد من مرضى الغمش السمي أبلغوا عن تدهور في اكتشاف اللون في كلتا العينين.

وقد يكون هذا الفقد في حدة البصر حادًا أو تدريجيًا، اعتمادًا على السبب. عندما يكون السبب غذائيًا، قإنه غالبًا ما يشير إلى نقص في الثيامين.

ومع ذلك، فإن هذا النوع من النقص نادر نسبيًا في البلدان الصناعية التي لديها إمكانية الوصول إلى الأطعمة الغنية بالثيامين والمكملات الغذائية. وقد يصاب بعض الأشخاص بهذه الحالة بسبب سوء الامتصاص أو جراحة إنقاص الوزن أو اضطرابات الأكل.

وعندما يتم التشخيص بهذا المرض، قد يتم وصف فيتامين ب 1 الاصطناعي لهم لاستعادة مستويات الإبصار لديهم.

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مصادر الثيامين

وبشكل عام، يوجد الثيامين بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك والحبوب الكاملة، ويستخدم أيضًا في تقوية الخبز والحبوب.

تشمل مصادر الغذاء للثيامين:

-حبوب الإفطار المدعمة.

-السمك.

-الفول والعدس.

-البازلاء الخضراء.

-الحبوب المخصبة والخبز والمكرونة والأرز.

-بذور زهرة دوار الشمس.

-الزبادي.

وتحذر مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة من أن نقص الثيامين الأكثر حدة قد يؤدي إلى الإصابة بمرض البري بري، الذي يسبب فقدان العضلات وتقليل الشعور في اليدين والقدمين (اعتلال الأعصاب المحيطية).

ويعتبر إدمان الكحول المزمن أحد عوامل الخطر الرئيسية لانخفاض الثيامين بين امتصاص الأمعاء للمغذيات التي يتضاءلها الإيثانول.

علاوة على ذلك، فهو يقلل من كمية الثيامين المخزنة في الكبد ويعيق الامتصاص الغذائي من قبل الجهاز الهضمي.