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رافعة تسحق الهندوس في تجمهر لـ “احتفال شركي”

رافعة تسحق الهندوس في تجمهر لـ “احتفال شركي”

رافعة تسحق الهندوس في تجمهر لـ “احتفال شركي”
٠١:٤٥:١٢ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، سقوط رافعة في منطقة تاميل نادو بالهند، أثناء احتفال هندوسي لوضع قلادة على أحد الأصنام.

مقتل وإصابة 12 هندوسيا

وأدى الحادث إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة، حسبما ذكرت حسابات ووسائل إعلام هندية.

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الوجه القبيح لعنصرية الهندوس

ويومًا بعد آخر يظهر الوجه القبيح للعنصرية المقيتة للهندوس الذين يمثلهم الحزب الحاكم في الهند.

التحريض على المسلمين

ولم تعد تصريحات فردية وأفعال إجرامية يرتكبها بعض الهندوص بحق المسلمين، بل إن زعماء في الحزب الحاكم يحرضون على قتل ومجازر ضد المسلمين علانية.

فمن الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى إزهاق أرواح مئات المسلمين، تسلك الهند طريقًا طائفيًا ضد كل المسلمين.

اقتلوا المسلمين وسأخرجكم بكفالة

وهذا زعيم سياسي في الحزب الحاكم يقولها في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: “اقتلوا المسلمين وسأخرجكم بكفالة”.

لم يكتف جيان ديف أهوجا السياسي البارز في الحزب الحاكم بالهند، بالتحريض على القتل بل اعترف بقتل خمسة من المسلمين، مؤكدًا أنهم (الحزب) سيخرجون من يرتكبون جرائم قتل ضد المسلمين بكفالة.

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