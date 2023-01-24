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عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير
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عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير

عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 63 لشهر فبراير
٠١:٢٥:٠٥ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة والستين شهر فبراير من العام الجاري.

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 وأوضح في بيان له نشره على حسابه في “تويتر”، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط، ( اضغط هنا).

بدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

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إيداع دعم يناير: 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

145 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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