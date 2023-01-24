وزير النقل: 11 شركة عالمية لتنفيذ مشروع الجسر البري (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، إن هناك 11 شركة عالمية لتنفيذ مشروع الجسر البري ويعد في مراحله المتقدمة.

وأضاف خلال كلمته في منتدى “الاستثمار البلدي”: هذا المشروع يعد من أهم المشاريع المنتظرة ويحظى باهتمام كبير من القيادة، وهناك تحالف من الشركات تقوده شركة صينية وعدد من الشركات العالمية.

وتابع أنه تم استكمال التصاميم وجاري التفاوض على التكلفة النهائية والتمويل، وهناك مسار آخر لتنفيذ المشروع في حال لم يتم الاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذه وهو في مراحل متقدمة الآن.

كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أعلن إقامة النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في المدة من 24 إلى 26 يناير في مركز المعارض والمؤتمرات في بالرياض.

أهداف ملتقى الاستثمار البلدي

ويهدف الملتقى الى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛ من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية، واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وأوضح وكيل الوزارة المشرف العام على الملتقى المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن الملتقى يتضمن أكثر من 25 جلسة حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين، و50 ورشة عمل متخصصة، وعرض أكثر من 5000 فرصة استثمارية تناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

الحقيل: نظام الوساطة العقارية داعم للقطاع العقاري والعمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاع