شرطة القصيم تقبض على يمني ادّعى تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لادّعائه تعرضه للسلب.

وادّعى المواطن اليمني سلب أوراقه الثبوتية ومبالغ مالية من مجهولين تحت تهديد السلاح، وكسر زجاج المركبة التي يقودها.

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لكن تبين من إجراءات الاستدلال عدم صحة البلاغ، وتم ضبط الأموال مخبأة داخل المركبة.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، على ما أفاد الأمن العام عبر حسابه في موقع “تويتر”.

يشار إلى أن اتهام شخص ما بارتكاب جريمة يثبت عدم صدقها، جريمة تستوجب عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 100 ألف ريال .