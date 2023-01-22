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مروج خضراء غير مسبوقة بين جدة ومكة.. ومعتمرون يلتقطون الصور
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مروج خضراء غير مسبوقة بين جدة ومكة.. ومعتمرون يلتقطون الصور

مروج خضراء غير مسبوقة بين جدة ومكة.. ومعتمرون يلتقطون الصور

مروج خضراء غير مسبوقة بين جدة ومكة.. ومعتمرون يلتقطون الصور
٠٢:٠٤:١٩ ص، الإثنين، ١ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل آلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع مقطع فيديو نشره معتمرون، وثقوا خلاله الجبال على طريق جدة – مكة المكرمة، وقد اكتست بالنباتات الخضراء.

مشاهد مبهرة

وتحولت الجبال على طريق جدة – مكة المكرمة، الذي يعبره قطار الحجاج في أقل من ساعة، إلى مروج خضراء، عقب تساقط الأمطار بغزارة، خلال الفترة الماضية.

والتقط المعتمرون العديد من الصور ومقاطع الفيديو، التي وثقت مناظر خلابة اكتست بها الجبال على جانبي الطريق.

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التقط من مروحية

وفي وقت سابق، وثق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جبال في جنوب مكة، وقد اكتست بالنباتات الخضراء، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

والتقط الفيديو من مروحية مرت فوق منطقة الجبال، جنوبي مكة المكرمة، وحاز الفيديو على تداول واسع على “تويتر”.

الأمطار مستمرة حتى الخميس

قال محلل الطقس، عادل القازنلي، إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.

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