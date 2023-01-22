توضيح هام بشأن وثيقة النقل الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للنقل معلومات عن “وثيقة النقل الإلكترونية”، مؤكدة أن تلك الوثيقة هي مستند يصدر بموجب النقل ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة، موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل موعد بدء تطبيق (وثيقة النقل) الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تعزيزًا لسلامة عمليات النقل، وحفظًا لحقوق جميع الأطراف.. تحديد موعد بدء تطبيق (وثيقة النقل) الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات، وذلك من خلال بوابة نقل الإلكترونية اعتبارا من الأحد 22 صفر 1444هـ.

وأوضحت أن وثيقة النقل الإلكترونية تساهم في التالي:

– تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها

– ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل

– رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل

– تحسين بيئة الأعمال من خلال التكامل والترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة

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