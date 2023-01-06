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«تصفية»: إيداع أكثر من 4.6 مليارات ريال بحسابات المساهمين في 2022
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«تصفية»: إيداع أكثر من 4.6 مليارات ريال بحسابات المساهمين في 2022

«تصفية»: إيداع أكثر من 4.6 مليارات ريال بحسابات المساهمين في 2022

«تصفية»: إيداع أكثر من 4.6 مليارات ريال بحسابات المساهمين في 2022
١١:٥٠:٣١ م، الجمعة، ١٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير

كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن إيداع أكثر من 4.59 مليار ريال، في حسابات المساهمين خلال 2022.

وأوضحت على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن عدد عمليات الصرف لمصلحة المساهمين بلغت 8154 عملية، فيما أنهت 48 مساهمة عقارية خلال عام 2022.

وأضافت أنها قامت ببيع أراضي مساهمات عقارية بإجمالي مساحة 9.89 مليون متر مربع بقيمة 4.64 مليار ريال، مبينة أن 201 قضية صدرت بها أحكام لمصلحة المساهمين بمبلغ 293.30 مليون ريال.

وأشارت اللجنة إلى أنها أصدرت 181 طلبا تنفيذيا حصل منها 42 سندا تنفيذيا بقيمة 93.13 مليون ريال لمصلحة المساهمين.

المساهمات العقارية

والشهر الماضي، كشف الأمين العام للجنة المساهمات العقارية “تصفية”، الدكتور بدر الشويعر، عن تمكن اللجنة، منذ بداية 2022م من إيداع (3,953,687,989.20) ريالاً لمصلحة المساهمين بزيادة قدرها 1679% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الأمين العام لـ “تصفية”، أن إجمالي مساحة الأراضي المباعة من قبل اللجنة وصل إلى (5,885,806.50) م2، وحصَّلت اللجنة من السندات التنفيذية لمصلحة المساهمين ما يصل إلى (64,073,635) ريالًا.

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