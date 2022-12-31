فيديو مؤثر يوثق صدمة شاب بعد نجاته ووفاة 3 من أصدقائه في حادث

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوثق رد فعل مؤثر لشاب نجا من حادث مميت بينما مات فيه 3 من أصدقائه الذين كانوا مرافقين له بالسيارة.

وأظهر الفيديو تعرض سيارة لحادث على طريق بمحافظة الدقهلية بمصر، وسقوطها في مجرى مائي، بينما يظهر أحد الشباب المصاب يسأل المتواجدين حول الحادث عن مصير من كانوا معه.

ويوضح الناجي الوحيد أنه كان معه 3 آخرين ويردد أسماءهم بحزن وينادي عليهم، لكن من يصور الفيديو يخبره أن لا يتحرك لأن أسفله ماء.

كما ظهر الشاب وهو في حالة يرثى لها ويخبرهم أن قدمه مكسورة، بينما انتقد مغردون رد فعل من يصور الحادث بينما لم يقدم على إنقاذ الشاب الذي كان يطلب النجدة والعون.