هل موجة البرد التي يشهدها العالم تاريخية وغير مسبوقة ؟ «المسند» يُجيب

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قال نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله المسند إن موجة البرد التي يشهدها العالم تاريخية وغير مسبوقة.

سبب موجة البرد العالمية والعواصف الثلجية

وأوضح في تصريحات لبرنامج «MBC في أسبوع»، أن موجة البرد العالمية والعواصف الثلجية التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي طبيعة ومعتادة، ولكنها تزداد عامًا بعد عام بسبب ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف أنه بمراجعة خريطة درجة الحرارة اليوم أو ما يسمى بالشذوذ الحراري، نجد أن كل قارة أوروبا ومعظم الدول العربية، هي أعلى من مثيلتها أو من المتوسط السنوي لمثل هذه الأجواء.

كلما هطلت الأمطار ارتفعت الحرارة

وأكد أنه في فصل الشتاء كلما هطلت الأمطار ارتفعت الحرارة وبخاصة في المساء، لذا هناك مقولة: «السنة الدافية جافية»، مبينًا أنه في الواقع السنة الدافئة، ليست جافة وقليلة الأمطار، بل كما هو في هذا العام سنة دافئة، إلى الآن لم نشعر بالبرد القارس كما تعودنا، ولكنها ليست جافية، الأمطار تسع حالات مضت والقادم بإذن الله متوقع أكثر.

وأشار إلى أن فصل الشتاء بدأ في المملكة في 22 نوفمبر 2022، ليستمر لمدة 89 يومًا، وقد شهد حتى الآن هطول الأمطار الغزيرة، والتي سجلت أرقامًا قياسية في منسوبها هذا العام.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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