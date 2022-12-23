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السيول تجرف السيارات في شوارع «مكة» (فيديو)
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السيول تجرف السيارات في شوارع «مكة» (فيديو)

السيول تجرف السيارات في شوارع «مكة» (فيديو)

السيول تجرف السيارات في شوارع «مكة» (فيديو)
٠٣:٠٩:١٢ م، الجمعة، ٢٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة، ما تسبب بجريان السيول في بعض المناطق، والتي جرفت في طريقها السيارات المتوقفة بالشوارع.

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سيول عارمة

ووثقت مقاطع الفيديو، مشاهد من السيول العارمة، وسط تحذيرات من الخروج من المنازل إلا للضرورة.

ورفعت منطقة مكة المكرمة، درجة الإنذار إلى تنبيه متقدم مع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق، مثل القنفذة – تربة الخرمة ورنية والمويه والطائف وأضم وميسان، وفق حسابها على “تويتر”.

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تحذير من الخروج من المنازل

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة: “حفاظًا على سلامتكم نرجو عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطريه التى تشهدها محافظات المنطقة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه الأمطار”.

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