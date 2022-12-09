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رئيس جمهورية القمر المتحدة: «قمة الرياض» ستسهم في إيجاد أفكار جديدة للشراكة العربية الصينية
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رئيس جمهورية القمر المتحدة: «قمة الرياض» ستسهم في إيجاد أفكار جديدة للشراكة العربية الصينية

رئيس جمهورية القمر المتحدة: «قمة الرياض» ستسهم في إيجاد أفكار جديدة للشراكة العربية الصينية

رئيس جمهورية القمر المتحدة: «قمة الرياض» ستسهم في إيجاد أفكار جديدة للشراكة العربية الصينية
٠٧:١٧:٥٩ م، الجمعة، ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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  • تواصل – واس:

أكد فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي أن العلاقات العربية الصينية تسعى إلى آفاق أكثر ازدهارًا وتقدمًا في مختلف مجالات التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركة فخامته في “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية” التي عُقدت اليوم في الرياض.

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وأوضح فخامته أن هذه القمة ستسهم في توضيح السياسات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى حماية المصالح العربية الصينية ودعم السلام الدولي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وبين فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة أن “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية” ستسهم في إيجاد أفكار جديدة للشراكة العربية الصينية على أسس متينة وتعاون اقتصادي متكامل، مشيراً إلى أن العلاقة مع الصين يسودها الاحترام المتبادل.

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ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وقبيل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة وفود الدول المشاركة في أعمال القمة.

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