رئيس جمهورية القمر المتحدة: «قمة الرياض» ستسهم في إيجاد أفكار جديدة للشراكة العربية الصينية

تواصل – واس:

أكد فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي أن العلاقات العربية الصينية تسعى إلى آفاق أكثر ازدهارًا وتقدمًا في مختلف مجالات التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال مشاركة فخامته في “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية” التي عُقدت اليوم في الرياض.

اقرأ أيضًا:

أمين مجلس التعاون: زيارة رئيس الصين للمملكة تؤكد عمق علاقات الصداقة المشتركة مع دول الخليج

بقيمة 10.5 مليارات ريال.. مذكرة تفاهم بين الشؤون البلدية وشركات مقاولات صينية (صور)

وأوضح فخامته أن هذه القمة ستسهم في توضيح السياسات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى حماية المصالح العربية الصينية ودعم السلام الدولي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وبين فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة أن “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية” ستسهم في إيجاد أفكار جديدة للشراكة العربية الصينية على أسس متينة وتعاون اقتصادي متكامل، مشيراً إلى أن العلاقة مع الصين يسودها الاحترام المتبادل.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الرئيس الصيني: أتقدم بالشكر للمملكة على استضافة القمة الخليجية الصينية

بالفيديو.. الرئيس الصيني: سنواصل دعمنا الثابت لدول الخليج في الحفاظ على أمنها

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وقبيل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة وفود الدول المشاركة في أعمال القمة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرأس «قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية»

الرئيس الصيني: تدريس اللغة الصينية في 300 جامعة ومدرسة بدول الخليج (فيديو)

برئاسة ولي العهد.. انطلاق قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية (فيديو)