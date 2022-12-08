الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بحضور ولي العهد.. منح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية (صور)
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بحضور ولي العهد.. منح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية (صور)

بحضور ولي العهد.. منح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية (صور)

بحضور ولي العهد.. منح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية (صور)
٠٤:٥٠:٠٦ م، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم منح فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شهادة الدكتوراه الفخرية.

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منح الرئيس الصيني الدكتوراه الفخرية في الإدارة

وتم منح الرئيس الصيني الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود، استحقاقاً وتكليلاً لإنجازاته وجهوده الكبيرة في الإدارة والقيادة، وعرفاناً للعلاقة المزدهرة والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين.

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وقبل قليل، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية – في قصر اليمامة في الرياض، وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لفخامته.

وبدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة بجمهورية الصين الشعبية، يقوم فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بزيارةٍ رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م.

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وعبر صحيفة الرياض، أكد الرئيس الصيني أن التعاون مع المملكة قطع شوطًا بعيدًا في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجانبين يحترمان السيادة والطريق التنموي والتاريخ والتقاليد الثقافية.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية تطورًا مميزًا ووثيقًا، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

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