عاجل.. «تقويم التعليم» تُعلن وقف الخدمات الرقمية بشكل مفاجئ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الخدمات الرقمية سوف تتوقف مؤقتًا لوجود تحديثات مجدولة على أنظمة التشغيل.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنه سعيًا منها لتطوير خدماتها الرقمية المقدمة وتسهيلها فإنها قررت وقف الخدمات الرقمية اعتبارًا من يوم غد الجمعة 9 ديسمبر 2022 الساعة 1م، مؤكدة أن الخدمات الرقمية سوف تعود يوم الأحد 11 من شهر ديسمبر الجاري.

ورش عمل للتدريب والتأهيل

في سياق آخر، أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المملكة، سلسلة من ورش وحلقات العمل والتدريب في إطار مشروع التعاون بين الهيئة والمنظمة.

ويأتي التعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب لتحسين نظم بيانات تقويم التعليم والتدريب وأطرها ومؤشراتها وتطوير آليات التقويم وضمان تكاملها وفاعلية الإجراءات والعلاقات بين الجهات ذات الشأن في السعودية.

مناقشة النتائج والتوصيات

وتهدف سلسلة حلقات العمل إلى مناقشة النتائج والتوصيات التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي بعد مراجعة أنظمة تقويم التعليم والتدريب وإدارة البيانات ذات العلاقة في المملكة، كما تتضمن ورش العمل العديد من العروض والمناقشات في المجالات التي تتصل بالعملية التعليمية والتدريبية في المملكة، والممارسات الدولية.

اعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب

يشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب،هي الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفايتهما وإسهامها في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

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