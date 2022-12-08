الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير المالية: انخفاض متسارع في مستوى البطالة بالمملكة
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وزير المالية: انخفاض متسارع في مستوى البطالة بالمملكة

وزير المالية: انخفاض متسارع في مستوى البطالة بالمملكة

وزير المالية: انخفاض متسارع في مستوى البطالة بالمملكة
٠٧:٥١:١٧ ص، الخميس، ١٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير المالية محمد الجدعان عن انخفاض متسارع في مستوى البطالة بالمملكة.

وخلال مؤتمر صحفي بعد إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2023 ، أمس، أوضح أن الحكومة حريصة على الحفاظ على الاستدامة المالية وتبني سياسات متسقة لمواجهة الأزمات العالمية.

الحكومة تسعى نحو تمكين القطاع الخاص

وأكد أن الحكومة تسعى كذلك نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أكد، أمس، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

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أخبار السعودية البطالة السعودية وزير المالية

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