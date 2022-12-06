تطوير دواء جديد لعلاج الخرف يعتمد على «النيكوتين»

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كشف باحثون، في معهد الكيمياء الحيوية العضوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، عن دواء جديد لعلاج الخرف أطلق عليه اسم “كوغنيران” .

وقال الباحثون إن هذا الدواء مميز جدًا ويختلف عن الأدوية الأخرى التي تعالج الخرف؛ لأنه يحتوي على جزيء ببتيد صغير، وهو أحد مكونات البروتين البشري Lynx1 الذي يحفز النهايات العصبية في الدماغ (المستقبلات)، والتي تتعرف على النيكوتين وبالتالي تحسن الوظائف الإدراكية.

المستقبلات تزيد من فعالية عمليات النقل العصبي

وأكد زاخار شنكاريوف، مدير مختبر الهندسة الحيوية للأدوية المضادة للسرطان ومعدلات الأعصاب الاصطناعية بالمعهد، أن المستقبلات تزيد من فعالية عمليات النقل العصبي وتكوين الذاكرة في القشرة الدماغية ومناطق الدماغ الأخرى، وبالتالي تحسن الوظائف الذهنية.

وأشار إلى أن الاضطرابات الفكرية تزداد لدى المرضى الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي باضطراب عمل مستقبلات النيكوتين alpha-7. فمثلاً، في حالة مرض الزهايمر، تتراكم لويحات الأميلود في الخلايا العصبية.

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