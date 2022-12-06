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«شؤون الحرمين» تكشف عن ضوابط مشروع تنظيم إفطار صائم بالمسجد الحرام
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«شؤون الحرمين» تكشف عن ضوابط مشروع تنظيم إفطار صائم بالمسجد الحرام

«شؤون الحرمين» تكشف عن ضوابط مشروع تنظيم إفطار صائم بالمسجد الحرام

«شؤون الحرمين» تكشف عن ضوابط مشروع تنظيم إفطار صائم بالمسجد الحرام
٠٢:٤٠:٤٤ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت رئاسة شؤون الحرمين خدمة إصدار تصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام إلكترونيًا وفق عدد من التسهيلات والضوابط.

وأوضحت أنه يتم التسجيل الإلكتروني في مشروع تنظيم إفطار صائم للأيام البيض ويومي الاثنين والخميس.

3 خطوات لمشروع تنظيم إفطار صائم

ووفقًا للأنفوجراف المنشور على صفحة رئاسة  شؤون الحرمين فإنه سيتم اتباع بعض الخطوات ومنها:

1- تخصيص سفرتين للأفراد و4 سفر للجهات الخيرية.

2- السفر في الدور الأول بتوسعة الملك فهد للتوزيع اليدوي في المسعى.

3- موظفون للإشراف على عمليات إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.

وبالنسبة لقائمة الأطعمة والمشروبات فشملت الآتي:

      • تمور منزوعة النوى.
      • رغيف خبز.
      • أجبان مغلفة.
      • لبن زبادي.
      • قهوة وشاهي.

    وكشفت الهيئة عن عدة ضوابط يجب مراعاتها وهي كالتالي:

    1- يجب استخدام القفازات البلاستيكية.
    2- يجب التأكد من جودة التمور وأن تكون مغلفة ومنزوعة النواة وجودة التمور وتغليفها.
    3- يسمح بسفرتين للأفراد و4 سفرات للجهات الخيرية حسب المتاح والالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في التوزيع.
    4- يمنع استخدام الكاسات البلاستيكية للمشروبات الساخنة وتوزيعها في الممرات وعند مداخل الأبواب.
    5- يجب على مقدم الخدمة عدم إحضار الإفطار بوقت مبكر وتركه بساحات المسجد الحرام حتى لا يتعرض للحرارة والتلف تحت أشعة الشمس.

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