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أوروبا تحظر أدوية السعال السائلة.. وتكشف عن مادة خطيرة بداخلها

أوروبا تحظر أدوية السعال السائلة.. وتكشف عن مادة خطيرة بداخلها

أوروبا تحظر أدوية السعال السائلة.. وتكشف عن مادة خطيرة بداخلها
١٠:٠١:٤٣ م، الجمعة، ٨ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم، حظر أدوية السعال السائلة التي تحتوي على فولكودين في دول الاتحاد الأوروبي، لأنها قد تتسبب برد فعل تحسسي خطر في حال خضوع المريض لتخدير عام.

وأوضحت الوكالة أن هذه السوائل التي تعالج السعال الجاف لدى الأطفال والبالغين، تنطوي على مخاطر حتى لو تم تناولها قبل الخضوع للتخدير بفترة طويلة.

مخاطر عديدة لتناول هذه الأدوية

وأشارت إلى أن “تناول الفولكودين في الأشهر الاثني عشر التي تسبق الخضوع للتخدير، قد يتسبب أثناء تخدير المريض برد فعل تحسسي مفاجئ وخطر وقد يؤدي إلى الوفاة”.

وبدا استخدام هذه الأدوية في خمسينيات القرن الماضي، لا تزال تباع في بلجيكا وكرواتيا وفرنسا وإيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورج وسلوفينيا، تحت تسميات عدة بينها “دايميتان” و”بايوكاليبتول” و”برونكالين”.

وفي سبتمير، قررت السلطات الصحية الفرنسية سحب تراخيص تسويق هذه الأدوية السائلة، لافتة إلى أن تلك التي سبق أن وزعت على الصيدليات أو المراكز الصحية سيتم سحبها من الأسواق.

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الكلمات الدلالية:
أدوية أدوية السعال السائلة الاتحاد السعال الوكالة الأوروبية

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