في مختلف المناطق.. «تقويم التعليم» تعلن وظائف شاغرة لعدد من التخصصات

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تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1. مساعد تعليمي

2 مشرف عمليات وضوابط الامن السيبراني

3 متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة

4. متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا

5 متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب

6 متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران

7 متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان

8. متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض

9 متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة رفحا

10 متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة

13 متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة شقراء

14 متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الدمام

15 متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة خرمة

16 وظائف أخرى متعددة

ما هي هيئة تقويم التعليم

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقديم :

أوضحت الهيئة ، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف الدخول على الرابط التالي: المعلنة يرجى

رابط التقديم – ( هنا ).