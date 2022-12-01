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هل يمكن استرداد قطعة أرض من الوزارة بعد إلغاء حجزها؟.. «سكني» يجيب
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هل يمكن استرداد قطعة أرض من الوزارة بعد إلغاء حجزها؟.. «سكني» يجيب

هل يمكن استرداد قطعة أرض من الوزارة بعد إلغاء حجزها؟.. «سكني» يجيب

هل يمكن استرداد قطعة أرض من الوزارة بعد إلغاء حجزها؟.. «سكني» يجيب
١٠:١٣:٣٢ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج “سكني”، إنه لا يمكن تراجع المستفيد عن إلغاء حجز قطعة أرض من الوزارة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر، ردًا على استفسار لأحد المواطنين قال فيه: ألغيت بالخطأ حجز قطعة أرض حصلت عليها من الوزارة كيف أستعيد الأرض؟.

ورد عليه الحساب قائلاً: “لا يمكن التراجع عن إلغاء المنتج وسيتم إسقاطه من حسابك وفق الإجراءات التنظيمية وإذا تم إسقاط المنتج من حسابك وحالة الطلب لديك مستحق يمكنك الاستفادة من أحد منتجات سكني”.

دعم سكني

وقبل أيام، أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع الدعم في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر نوفمبر 2022.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي دعم نوفمبر البالغ 891 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2022م بلغ نحو 42.6 مليار ريال.

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